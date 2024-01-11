سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة يدين استخدام روسيا للصواريخ الكورية الشمالية

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أدان سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة "هوانغ جون كوك" بشدة إطلاق روسيا لصواريخ باليستية كورية شمالية على أوكرانيا في الآونة الأخيرة.وأدلى "هوانغ" بهذا التصريح أمس الأربعاء خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، قائلا إن استخدام موسكو للأسلحة التي قدمتها بيونغ يانغ على نحو غير قانوني يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.وقالت الحكومة الأمريكية في وقت سابق إن روسيا شنت هجمات على أوكرانيا في 30 ديسمبر وفي يومي 2 و6 يناير باستخدام صواريخ باليستية كورية شمالية، وهو انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن التي تحظر جميع أشكال تجارة الأسلحة مع بيونغ يانغ.وحذر السفير "هوانغ" من أن استخدام تلك الصواريخ قد يؤدي إلى توسيع صادرات كوريا الشمالية من الأسلحة، كما ستوفر لبيونغ يانغ خبرة تكنولوجية وعسكرية مهمة، وأنها قد تصبح أكثر جرأة وتصدر الصواريخ إلى دول أخرى لجمع الأموال اللازمة للتطوير غير القانوني للصواريخ النووية والبالستية.