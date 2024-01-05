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السياسية

البيت الأبيض يقول إنه لا مؤشرات على وجود تعاون عسكري بين كوريا الشمالية وحماس

Write: 2024-01-11 10:00:08Update: 2024-01-11 16:26:25

البيت الأبيض يقول إنه لا مؤشرات على وجود تعاون عسكري بين كوريا الشمالية وحماس

Photo : YONHAP News

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض أمس الأربعاء إنه ليس على علم بأي مؤشرات على وجود تعاون عسكري بين كوريا الشمالية وحركة حماس الفلسطينية.

وأدلى "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي عندما سئل عن العرض الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية للتدليل على أن حماس استخدمت أسلحة من كوريا الشمالية.

وشدد المتحدث على أنه لا يوجد حتى الآن ما يؤكد مثل ذلك التعاون.

وتتعارض تصريحات "كيربي" مع تقييم وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية يوم الاثنين الماضي، والذي يتوافق مع تقرير حديث لراديو "صوت أمريكا" يؤكد أن كوريا الشمالية تزود حماس بالأسلحة، ونشر صورة لجزء من صاروخ كوري شمالي في المنطقة.

وقالت الوكالة إنها تقوم حاليا بجمع الأدلة فيما يتعلق بحجم وتوقيت تزويد بيونغ يانغ بالأسلحة لحماس، لكنها أضافت أنه سيكون من الصعب نشر المعلومات الاستخباراتية.
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