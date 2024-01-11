النيابة تطالب بعقوبة الإعدام للمتهم بارتكاب جريمة الطعن العشوائي في شيلليم

Photo : YONHAP News

طلبت النيابة إنزال عقوبة الإعدام على "تشو سون" المتهم بقتل رجل وإصابة ثلاثة آخرين في جريمة طعن بسكين في منطقة "كواناك" في سيول الصيف الماضي.وقدمت النيابة هذا الطلب أمس الأربعاء خلال محاكمة "تشو" التي عقدت في محكمة منطقة سيول المركزية.وفي سعيهم لإنزال العقوبة القصوى، أشار وكلاء النيابة إلى أن "تشو" ينفي الاتهامات الموجهة إليه، بينما يطالب الضحايا وعائلاتهم بإنزال أشد العقوبات على "تشو".ووجهت النيابة إلى "تشو" تهم القتل والشروع في القتل في حادث الطعن الذي وقع بالقرب من محطة مترو أنفاق "شيلليم" في منطقة "كواناك" يوم 21 يوليو من العام الماضي.وقد أصاب ضحيته الأولى بعدة طعنات، وهو رجل في العشرينيات من عمره ولقي مصرعه لاحقا، كما أصاب ثلاثة رجال آخرين في الثلاثينيات من العمر في زقاق قريب، قبل أن تعتقله الشرطة بعد حوالي ست دقائق من الطعن الأول.ومن المقرر أن تصدر محكمة سيول حكمها يوم 14 فبراير.