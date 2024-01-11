11.2% ارتفاعا في الصادرات الكورية في أول عشرة أيام من يناير

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ارتفعت قيمة الصادرات الكورية بأكثر من 10% على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من شهر يناير الجاري.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 15.44 مليار دولار أمريكي في الفترة المذكورة، بزيادة 11.2% على أساس سنوي، كما ارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 11.2%، مع بقاء عدد أيام العمل على نفس مستوى العام الماضي عند سبعة ونصف يوم.وقفزت قيمة الصادرات من أشباه الموصلات بنسبة 25.6%، بينما ارتفعت شحنات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 20.1%، والسيارات بنسبة 2.2%.وزادت قيمة الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 10.1% خلال هذه الفترة، كما ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 15.3%، والاتحاد الأوربي بنسبة 16.2%.وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 8.3% على أساس سنوي إلى حوالي 18.4 مليار دولار خلال هذه الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 3.01 مليار دولار، وهو أقل من العجز البالغ 6.24 مليار دولار الذي تم تسجيله قبل عام.