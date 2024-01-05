طائر يصطدم بمحرك طائرة في أثناء الهبوط في مطار إنتشون

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اصطدم طائر بمحرك طائرة تابعة لشركة "تي واي إير" في أثناء هبوطها في مطار إنتشون الدولي أمس الأربعاء.وقالت شركة الطيران الكورية الجنوبية إن إحدى طائراتها التي كانت قد غادرت مطار "ناريتا" في طوكيو عاصمة باليابان، قد تعرضت لعطل بعد أن اصطدم طائر بمحركها عند الاقتراب من مطار إنتشون في حوالي الساعة 9:28 مساء.وتسبب الاصطدام ودخول الطائر إلى المحرك في حدوث ضجيج عالٍ وانبعاث شرارات من المحرك، مما دفع سلطات المطار إلى إرسال فريق إطفاء إلى المدرج.وتراجعت الطائرة، التي كانت تقل 122 راكبا، عن الهبوط واقتربت من المطار مرة أخرى، وهبطت بسلام في محاولة ثانية الساعة 9:41 مساء، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.وقال مسؤول في الشركة إن شرارة شوهدت لفترة وجيزة من المحرك لحظة الاصطدام، ولكن لم يكن هناك حريق مستمر، موضحا أن شركة الطيران ستجري فحصا شاملا للمحرك لضمان الأداء الآمن.