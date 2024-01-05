عدد المسافرين جوا في كوريا يتجاوز 100 مليون

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تجاوز عدد المسافرين عبر الرحلات الجوية في كوريا الجنوبية مستوى 100 مليون لأول مرة منذ 4 أعوام خلال العام الماضي الذي انتهت فيه جائحة كورونا.وقالت وزارة الأراضي والنقل الكورية اليوم إن إجمالي عدد المسافرين بالطائرات داخليا وخارجيا بلغ 100 مليون و508 آلاف و875، ليتجاوز مستوى 100 مليون لأول مرة منذ 4 أعوام.ويمثل هذا الرقم 81.5% من إجمالي ما كان عليه في عام 2019 قبيل جائحة كورونا، عندما وصل إلى 123 مليونا و366 ألفا و608.وأشارت الوزارة إلى أن عدد المسافرين بالطائرات سنويا فيما بين عاميْ 2020 و2022 لم يبلغ حتى نصف عددهم في عام 2019، لكن عدد المسافرين بالطائرات المحلية بلغ 32 مليونا و190 ألفا في العام الماضي ليمثل 97.6% بالمقارنة مع عام 2019، بينما بلغ عدد المسافرين بالطائرات الدولية 68 مليونا و320 ألفا، أي بنسبة 75.6% بالمقارنة مع كان عليه قبل 4 أعوام.وأضافت الوزارة أن عدد المسافرين بالطائرات الدولية كان قد انخفض بدرجة كبيرة في عام 2021 خلال فترة جائحة كورونا ليبلغ 3 ملايين و210 آلاف.