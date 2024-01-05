كوريا تبدأ في الإنتاج الضخم للطائرات المقاتلة كي إف - 21

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية بدء إنتاج عدد كبير من الطائرات المقاتلة الأسرع من الصوت "كي إف -21"، لأول مرة، خلال هذا العام.وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي إنها تخطط لتوقيع أول عقد خاص للإنتاج الضخم لتلك الطائرات في غضون هذا العام، والبدء في إنتاج أول وحدة جوية من طراز "كي إف - 21".وإذا تم تنفيذ الإنتاج الضخم كما هو مخطط له، فمن المتوقع أن يتم وضع أول طائرة من هذا الطراز في الخدمة خلال عام 2026.وقد نجحت الطائرات التجريبية من هذا الطراز في التحليق حتى نموذجها السادس في العام الماضي، واجتازت اختبارات مختلفة، مثل الطيران الأسرع من الصوت، وفصل الأسلحة جو-جو، لتكون مؤهلة للقتال مؤقتا، كما ستجري إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي قريبا اختبارات بيئية صارمة عليها.وفي هذا السياق، سيتم إجراء اختبار في فبراير القادم في موقع الاختبارات البحري التابع لوكالة تطوير الدفاع، بهدف التحقق مما إذا كانت الطائرات ومعداتها الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي في البيئات القاسية، مثل درجات الحرارة المتطرفة شديدة الانخفاض أو الارتفاع، والأمطار والصقيع.وبعد اجتياز تلك الاختبارات البيئية القاسية، سيمكن البدء في الإنتاج الضخم لتلك الطائرات.