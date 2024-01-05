جواز السفر الكوري الجنوبي يتيح دخول 193 دولة دون تأشيرة

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني من بين 199 دولة حول العالم في "مؤشر جواز السفر العالمي" الذي يوضح عدد الدول التي يمكن دخولها بجواز السفر دون الحصول على تأشيرة.ووفقا للمؤشر الخاص بالربع الأول من هذا العام الذي أصدرته أمس شركة "هنري آند بارتنرز" البريطانية للتبادلات الدولية، بلغ عدد الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة بجواز السفر الكوري الجنوبي 193 دولة، لتحتل كوريا بذلك المركز الثاني المشترك مع كل من فنلندا والسويد.يذكر أن مؤشر جوازات السفر الذي تصدره تلك الشركة البريطانية يقوم على أساس بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويوضح عدد البلدان التي يمكن لحامل جواز سفر دولة معينة الوصول إليها دون تأشيرة قبل الدخول.وكانت جواز السفر الكوري قد احتل المركز الثالث بـ189 دولة ضمن هذا المؤشر في النصف الثاني من العام الماضي، ثم ارتفع بمركز واحد خلال ستة أشهر إلى المركز الثاني هذا العام.وظل مؤشر جواز السفر الكوري، الذي انخفض إلى المركز الـ13 في عام 2013، يحافظ على المركز الثاني أو الثالث منذ عام 2018، بإمكانية دخول حوالي 190 دولة دون تأشيرة.وشهد هذا العام مشاركة ست دول في المركز الأول، هي اليابان وسنغافوره وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، حيث يمكن لمواطنيها دخول 194 دولة دون تأشيرة.