البنك المركزي الكوري يجمد سعر الفائدة عند 3.5%

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قررت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي الكوري الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 3.5%.وتعد هذه هي المرة الثامنة التي يقوم فيها البنك المركزي الكوري بتجميد سعر الفائدة، منذ شهر فبراير من العام الماضي.وأوضحت اللجنة السبب في هذا القرار بالقول إنه على الرغم من استمرار التباطؤ في معدلات التضخم إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة، كما أن حالة عدم اليقين مازالت قائمة، ولذلك رأت أنه من الضروري الحفاظ على موقف التقشف الحالي.كما أضاف محافظ البنك المركزي الكوري "لي تشانغ يونغ" أن الحاجة للمزيد من الزيادة في سعر الفائدة تعتبر أقل من ذي قبل، ورفض في الوقت نفسه توقعات السوق بتخفيض سعر الفائدة.ويقول المراقبون إنه إذا تم تخفيض سعر الفائدة بدرجة كبيرة فقد ترتفع معدلات التضخم مرة أخرى، وقد يكون التأثير الجانبي للتوقعات بارتفاع أسعار العقارات أكبر من تأثير التحفيز الاقتصادي.وكان معدل التضخم الفعلي لأسعار المستهلك قد تجاوز 3% لمدة خمسة أشهر متتالية، بما في ذلك 3.2% في شهر ديسمبر الماضي.وتوقع البنك المركزي الكوري أن يتباطأ الانخفاض في معدلات التضخم أكثر مما كان متوقعا، بسبب تأثير الضغوط التضخمية المتراكمة مؤخرا.ومن ناحية أخرى، توقع البنك المركزي الكوري في تقرير أصدره بعنوان "تقييم الوضع الاقتصادي" أن يستمر الاقتصاد الكوري في التحسن خلال العام القادم، مع التركيز على الصادرات.وقال إنه بالنظر إلى الانتعاش في قطاع أشباه الموصلات فسوف يستمر ميزان الحساب الجاري في تحقيق فائض، وهو ما يتماشى بشكل عام مع التوقعات الأصلية البالغة 49 مليار دولار.أما بالنسبة لقطاع التوظيف خلال هذا العام، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو في عدد العاملين تدريجيا، خاصة في صناعة الخدمات.