وزير الخارجية الكوري الجديد يجري أول محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي

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ناقش وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا كوريا الشمالية خلال مكالمة هاتفية أمس الخميس.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول اليوم الجمعة، أجرى وزير الخارجية المعين حديثا "تشو تيه يول" أول محادثة هاتفية له مع نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن" بعد ظهر أمس الخميس.وتبادل الجانبان التقييمات والمخاوف بشأن التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاقها للمدفعية مؤخرا بالقرب من الحدود البحرية الغربية، وأدانا برنامجها النووي والصاروخي غير القانوني وإرسالها للأسلحة إلى روسيا.واتفق الوزيران على التعاون الوثيق لمعالجة هذه القضايا في الأمم المتحدة وقيادة المجتمع الدولي إلى التنفيذ الشامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.كما اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز فعالية الردع الأمريكي الموسع من خلال "المجموعة الاستشارية النووية" و"المجموعة الاستشارية لاستراتيجية الردع الموسع".واقترح الوزير الأمريكي "بلينكن" أن يتواصل الجانبان ويعملا معا لتعزيز تطوير التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وفي معرض إشارته إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الثلاثين على إطلاق القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، دعا "تشو" إلى مواصلة تعميق التعاون الثلاثي على أساس الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة الثلاثية في "كامب ديفيد" العام الماضي؛ ووافقه "بلينكن" على ذلك.