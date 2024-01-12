رئيس أوكرانيا يقول إن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من مليون طلقة ذخيرة إلى روسيا

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قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إن القوات الروسية تلقت أكثر من مليون طلقة ذخيرة من كوريا الشمالية.وأدلى "زيلينسكي" بهذه التصريحات أمس الخميس خلال زيارة إلى إستونيا، مشيرا إلى المزيد من التعاون العسكري بين البلدين إضافة على ما ورد في تقرير البيت الأبيض الأخير والذي يفيد بأن كوريا الشمالية أعطت روسيا قاذفات وعشرات الصواريخ الباليستية، وقد تم إطلاق بعضها على أوكرانيا بالفعل.وقال "زيلينسكي" أيضا إن موسكو تجري مفاوضات لشراء صواريخ إيرانية، ويبدو أنه كان يسلط الضوء على الحاجة إلى استمرار مساعدة الأسلحة من الغرب، من خلال الإشارة إلى توريد الأسلحة إلى روسيا من الدول المناهضة للولايات المتحدة.وفي العاصمة الإستونية "تالين"، رفض الرئيس الأوكراني أيضا فكرة وقف إطلاق النار، قائلا إنها لن تفيد إلا موسكو من خلال منحها الوقت لتجديد مخزوناتها من الأسلحة وإعادة تجميع قواتها.وكرر "زيكينسكي"، الذي يقوم بجولة تشمل 3 دول في منطقة البلطيق، دعواته لدخول أوكرانيا سريعا في حلف شمال الأطلنطي، ناتو، قائلا إن ذلك سيكون أفضل ضمان أمني لأوكرانيا وأيضا لدول البلطيق وبولندا، وجميعها من الدول التي لديها حدود مع روسيا.