تراجع معدلات تأييد الرئيس يون بدرجة طفيفة

Photo : YONHAP News

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام صدرت أمس الخميس أن شعبية الرئيس "يون صوك يول" قد انخفضت بدرجة طفيفة.وفقا لمسح المؤشر الوطني، الذي شمل ألفا من الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما في جميع أنحاء البلاد في الفترة من 8 إلى 10 يناير، وافق 32% على تعامل الرئيس "يون" مع شؤون الدولة، في حين عارضه 61%.وبالمقارنة مع الاستطلاع الذي أجري قبل 3 أسابيع، انخفضت التقييمات الإيجابية بمقدار 1%، بينما زادت التقييمات السلبية بمقدار 2%.وانخفضت نسبة الاعتقاد بأن الحزب الحاكم يجب أن يعزز موقعه في البرلمان في الانتخابات العامة القادمة بمقدار 4.4 نقاط مئوية عن الاستطلاع الأخير إلى 39%.وأعرب نصف المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لتعزيز حزب المعارضة أغلبيته في البرلمان، لكبح جماح الحكومة والحزب الحاكم، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق.وقد أجري الاستطلاع هاتفيا باستخدام رقم هاتف محمول افتراضي، ولديه معدل استجابة قدره 15.8%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3.1 نقطة مئوية، عند مستوى ثقة يبلغ 95%.