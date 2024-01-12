كوريا تحظر صناديق الاستثمار في العملات المشفرة رغم الموافقة الأمريكية

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قالت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية إنها لن تسمح بتداول العملات المشفرة في السوق المالية المحلية، على الرغم من موافقة هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية على الصناديق المتداولة الفورية للبتكوين أول من أمس الأربعاء.وعرضت لجنة الخدمات المالية هذا الموقف في بيان صحفي صدر أمس الخميس، قائلة إن وساطة شركات الأوراق المالية المحلية في صناديق بتكوين المتداولة في السوق الفورية المدرجة في الخارج قد تتعارض مع موقف الحكومة بشأن الأصول الإلكترونية، وقد تنتهك قانون سوق رأس المال. وقد أبلغت لجنة الخدمات المالية الكورية هذا المبدأ التوجيهي إلى شركات الأوراق المالية المحلية.وينص قانون سوق رأس المال الكوري على أن صناديق الاستثمار المتداولة يجب أن تعمل بالتزامن مع التغيرات في الأصول الأساسية مثل الأسهم والسندات، مع عدم وجود أساس قانوني يجيز معاملة الأصول المشفرة، مثل بتكوين، على أنها أصول أساسية.ولهذا السبب، يبدو أن السلطات المالية قررت أنه من الصعب السماح بإدراج صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، وكذلك تداولها بشكل غير مباشر من خلال شركات الأوراق المالية أيضا.ومع ذلك، أضافت لجنة الخدمات المالية أنها ستجري مراجعات إضافية، حيث إن الدولة على وشك تطبيق قانون جديد بشأن الأصول الإلكترونية والمشفرة في يوليو.