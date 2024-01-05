إيران تصادر ناقلة نفط مرتبطة بالولايات المتحدة في خليج عمان

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صادرت القوات البحرية الإيرانية ناقلة نفط مرتبطة بالولايات المتحدة في خليج عُمان.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أمس الخميس إن القوات البحرية استولت على ناقلة النفط "سانت نيكولاس" في مياه خليج عمان صباح الخميس وفقا لأمر قضائي، متهمة السفينة بسرقة النفط الإيراني وتقديمه للولايات المتحدة هذا العام.وأدانت واشنطن عملية الاحتجاز، وطالبت طهران بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، قال "جون كيربي" المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن الحكومة الإيرانية ليس لديها سبب يبرر الاستيلاء على السفينة، داعيا إلى الإفراج الفوري عنها.ومع خطورة الموقف في البحر الأحمر بالفعل بسبب الهجمات المتكررة على السفن التجارية من قبل المتمردين الحوثيين، من المرجح أن يؤدي الاستيلاء على الناقلة بالقرب من مضيق هرمز إلى تفاقم التوتر في المنطقة، حيث يعد هذا المضيق، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، أهم ممر نفطي في العالم بسبب الكميات الكبيرة من النفط التي تتدفق عبره.