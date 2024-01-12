عقوبات أمريكية جديدة بسبب نقل صواريخ باليستية من كوريا الشمالية إلى روسيا

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فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على 3 كيانات روسية وفرد واحد لتورطهم في نقل واختبار صواريخ باليستية من كوريا الشمالية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.وأعلن وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" هذه الخطوة في بيان أصدره أمس الخميس، حيث قال إن نقل بيونغ يانغ صواريخ باليستية إلى موسكو يدعم حربها العدوانية، ويزيد من معاناة الشعب الأوكراني، ويقوض النظام العالمي للحد من انتشار الأسلحة. وأكد على أن الولايات المتحدة ستواصل المراقبة الوثيقة لأي دعم تقدمه روسيا لكوريا الشمالية مقابل تلك الأسلحة.وأضاف أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لتحديد وكشف الأفراد والكيانات المتورطة في عمليات نقل الأسلحة بين البلدين، محذرا من أنه لن يكون هناك تردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات.