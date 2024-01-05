كوريا تشارك في التعهدات الأممية لمجلس الأمن بشأن المناخ والسلام

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قال مكتب التمثيل الدبلوماسي الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة أمس الخميس إن سيول انضمت إلى عضوية التعهدات المشتركة بشأن المناخ والسلام والأمن لمجلس الأمن الدولي كأول نشاط لها يتعلق بالمناخ والأمن، منذ أن بدأت في ممارسة مهامها كدولة عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي هذا العام.وقد تم إطلاق التعهدات المشتركة بشأن المناخ والسلام والأمن في شهر مارس من العام الماضي من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والتي لديها اهتمام مشترك بالشؤون المناخية والأمنية.وقال مسؤول في مكتب التمثيل الدبلوماسي الكوري لدى الأمم المتحدة إن الحكومة الكورية تخطط لممارسة أنشطة هادفة إلى تمكين مجلس الأمن من الاستجابة بشكل أكثر منهجية وعملية لتأثيرات التغير المناخي على الأمن والسلام العالميين، استنادا لأدلة موضوعية.وبذلك أصبحت التعهدات المشتركة تضم في عضويتها 10 دول، هي: كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وسويسرا وموزمبيق ومالطا وغيانا وسلوفينيا.