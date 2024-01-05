سيول تناقش بكين حول سياستها بشأن حقوق الإنسان للمنشقين الكوريين الشماليين

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تبين أن كوريا الجنوبية أرسلت أسئلة مكتوبة للحكومة الصينية، قبل أن تقوم الأمم المتحدة بالاستعراض الدوري الشامل لقضايا حقوق الإنسان في الصين، يوم الثالث والعشرين من يناير الجاري.وقال وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" في تصريح أدلى به للصحفيين أمس الخميس إن الوزارة أرسلت مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل.ومن بين الأسئلة المطروحة على الجانب الصيني: الإجراءات اللازمة لحصول الهاربين من الدول الأخرى، بما في ذلك كوريا الشمالية، على حق اللجوء إلى الصين، وتدابير حماية ودعم الهاربات من الخارج، بما في ذلك كوريا الشمالية، من جريمة الاتجار بالبشر والزواج القسري وغيرها من أعمال سوء الاستغلال، وسبل حماية ودعم الأطفال الذين تنجبهم الهاربات في الصين.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها كوريا الجنوبية بطرح أسئلة على الصين منذ أن تم إطلاق الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في عام 2008.