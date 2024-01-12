بوادر التعافي الاقتصادي الكوري تتوسع تدريجيا

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قالت الحكومة الكورية إن الوضع الاقتصادي يتمتع بزيادة بوادر التعافي بشكل تدريجي، لكن وتيرة التعافي تختلف حسب القطاعات الاقتصادية.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية الكورية اليوم الجمعة، تتوسع بوادر التعافي الاقتصادي بشكل تدريجي، خاصة في قطاع الصادرات.وأشار التقرير إلى أن وتيرة التعافي تختلف حسب القطاعات الاقتصادية، وقال إنه تظل هناك مخاوف من احتمال حدوث انكماش في الاستهلاك المدني، والاستثمار في الإنشاءات.وقد شهد الاستهلاك المدني في الربع الثالث من العام الماضي زيادة نسبتها 0.3% مقارنة بالربع الأسبق، بينما سجل انخفاضا في الربع الثاني بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الأسبق.أما قيمة الإنشاءات المكتملة التي تعد مؤشرا رئيسيا يمثل وضع صناعة الإنشاءات، فقد انخفضت في شهر نوفمبر من العام الماضي بنسبة 4.1% مقارنة بالشهر الأسبق.وشهدت قيمة الصادرات في شهر ديسمبر من العام الماضي زيادة بنسبة 5.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 57 مليارا و660 مليون دولار.وسجل معدل التضخم في شهر ديسمبر من العام الماضي زيادة بنسبة 3.2%، بعد أن كان 3.3% في الشهر الأسبق.