كوريا و7 دول أخرى تؤيد الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين

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قالت الحكومة الأمريكية إن كوريا الجنوبية أعربت عن تأييدها للضربات التي توجهها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين.وصرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى أمس الخميس بأن تلك الضربات ضد الحوثيين جاءت بناء على الأمر الذي أصدره الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لوزير الدفاع لاتخاذ التدابير للرد العسكري بالتعاون مع الدول الحليفة ضد هجمات الحوثيين يوم الثلاثاء الماضي، والتي استهدفت سفنا عسكرية وتجارية في البحر الأحمر.وأضاف المسؤول أن الضربات ضد الحوثييين تمت بدعم إضافي من أستراليا وهولندا والبحرين وبتأييد من الدانمرك وألمانيا ونيوزلندا وكوريا الجنوبية، والتي شاركت في إصدار بيان يحض الحوثيين على وقف هجماتهم في البحر الأحمر.وقال إنه لا يمكن تبرير الهجمات غير القانونية التي تشنها جماعة الحوثيين في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين تركز على حماية حياة البحّارة وكبح المخاطر التي تهدد استقرار وأمن التجارة العالمية في المياه الدولية.ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي، نفذت جماعة الحوثيين حوالي 30 هجوما باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار عل السفن التي تمر في البحر الأحمر.