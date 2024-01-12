سيول تأمل في مشاركة الشركات اليابانية في حل قضية العمل القسري

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أعرب وزير الخارجية الكوري الجديد "تشو تيه يول" عن أمله في أن تشارك الشركات اليابانية في الجهود الرامية إلى حل قضية ضحايا العمل القسري الكوريين.جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير "تشو" في أول مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة، حيث قال إن الخطة التي كشفت عنها الحكومة الكورية في شهر مارس من العام الماضي لتقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري الكوريين من خلال جهة ثالثة، هي الوسيلة الوحيدة لحل هذه القضية.وتقضي خطة الحكومة الكورية بأن يتم تقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري باستخدام تبرعات مادية تجمعها "المنظمة الكورية للتجنيد الإجباري" من الشركات الكورية واليابانية.ولكن لم تشارك الشركات اليابانية حتى الآن في حملة جمع التبرعات المالية.وفيما يخص احتمال زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لكوريا الجنوبية، أعرب الوزير "تشو" عن أمله في أن تتحقق هذه الزيارة في أسرع وقت ممكن، وبشكل منفصل عن القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية واليابان والصين.