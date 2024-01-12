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الاقتصادية

الجهات الدائنة تصوت بالموافقة على إعادة هيكلة ديون شركة تيه يونغ المتعثرة

Write: 2024-01-12 15:22:19

الجهات الدائنة تصوت بالموافقة على إعادة هيكلة ديون شركة تيه يونغ المتعثرة

Photo : YONHAP News

حصلت شركة التطوير العقاري المتعثرة "تيه يونغ" للهندسة والإنشاءات على دعم الجهات الدائنة في التصويت الذي أجري على برنامج إعادة هيكلة الديون.
وقال بنك التنمية الكوري، الذي تديره الدولة، والدائنون الآخرون اليوم الجمعة، إن التصويت الذي انتهى في منتصف الليل نتج عنه موافقة 96.1% من دائني الشركة على المضي قدما في التسوية المقترحة.
ووفقا للوائح المالية، يجب على الشركة التي تسعى للحصول على برنامج لتسوية الديون أن تحصل على موافقة أكثر من 75% من دائنيها.
ومع بدء عملية التسوية، سيقوم الدائنون بتأجيل حقوقهم في المطالبة بالسداد لمدة تصل إلى 4 أشهر.
وسوف ينتهي بنك التنمية الكوري من إجراءات العناية الواجبة للتحقق من أصول والتزامات الشركة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، كما سيضع مقترحا مفصلا لإعادة الهيكلة، بحيث يتم طرحه للتصويت في اجتماع الدائنين يوم 11 أبريل.
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