سيول تأمل في الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان

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أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن أملها في أن يتم الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وذلك في أعقاب انتخاب رئيس مقرب من الولايات المتحدة في تايوان.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية أمس الأحد إنه لم يطرأ أي تغيير في موقف كوريا الجنوبية الذي يقضي باحترام مبدأ "الصين الواحدة".وأضاف المسؤول أن حكومة الكورية تأمل في زيادة التعاون الحقيقي مع تايوان في مختلف المجالات.وفيما يخص احتمال تصاعد التوتر في مضيق تايوان بسبب نتائج انتخابات الرئاسة في تايوان، أكد المسؤول الكوري على أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان عاملان ضروريان لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة كلها.وكانت انتخابات الرئاسة التايوانية التي جرت أول من أمس السبت قد أسفرت عن اختيار "لاي تشينغ تي" نائب رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، رئيسا لتايوان، متقدما على منافسه المقرب للصين من حزب الشعب المعارض الرئيسي.