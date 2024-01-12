الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

سيول تأمل في الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان

Write: 2024-01-15 11:03:47Update: 2024-01-15 11:14:17

سيول تأمل في الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان

Photo : YONHAP News

أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن أملها في أن يتم الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وذلك في أعقاب انتخاب رئيس مقرب من الولايات المتحدة في تايوان.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية أمس الأحد إنه لم يطرأ أي تغيير في موقف كوريا الجنوبية الذي يقضي باحترام مبدأ "الصين الواحدة".
وأضاف المسؤول أن حكومة الكورية تأمل في زيادة التعاون الحقيقي مع تايوان في مختلف المجالات.
وفيما يخص احتمال تصاعد التوتر في مضيق تايوان بسبب نتائج انتخابات الرئاسة في تايوان، أكد المسؤول الكوري على أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان عاملان ضروريان لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة كلها.
وكانت انتخابات الرئاسة التايوانية التي جرت أول من أمس السبت قد أسفرت عن اختيار "لاي تشينغ تي" نائب رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، رئيسا لتايوان، متقدما على منافسه المقرب للصين من حزب الشعب المعارض الرئيسي.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;