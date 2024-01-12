صادرات كوريا في ديسمبر الماضي تحقق 57.6 مليار دولار

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سجلت صادرات كوريا الجنوبية في شهر ديسمبر أعلى مستوياتها على أساس شهري في العام الماضي، لتتعافى للمستوى المتوسط في العام الأسبق.كما سجلت صادرات كوريا في ديسمبر فائضا بمقدار 4.5 مليار دولار.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الشحنات الخارجية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 57.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.وكانت الصادرات الكورية قد شهدت انخفاضا في أول 9 أشهر من العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق، ثم زادت في الثلاثة أشهر المتبقية بنسب 4.9%، و7%، و5%، على التوالي.وحسب المنتجات، سجلت قيمة صادرات أشباه الموصلات في ديسمبر زيادة بنسبة 19.1%،والأجهزة الإلكترونية المنزلية بنسبة 20.2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، فيما انخفضت قيمة صادرات المنتجات النفطية بنسبة 3.9%، والمنتجات الحديدية بنسبة 5.5%.وحسب الدول، زادت الصادرات الكورية للولايات المتحدة بنسبة 20.7%، بينما انخفضت للصين بنسبة 3%.أما قيمة الواردات فبلغت 53.2 مليار دولار في العام الماضي، بانخفاض نسبته 10.8% مقارنة بالعام الأسبق، مما أدى إلى تسجيل 4.5 مليار دولار من الفائض التجاري.