واشنطن تدين إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي

Photo : YONHAP News

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا أمس، ووصفته بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وردا على استفسار أجرته إحدى وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، قالت الوزارة إن الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يوم أمس الأحد، موضحة أن هذا الإطلاق، بالإضافة إلى عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخرى التي قامت بها بيونغ يانغ في السنوات الأخيرة، تعد جميعا انتهاكات للعديد من قرارات مجلس الأمن.وقالت الوزارة إن تلك الصواريخ تشكل تهديدا لجيران كوريا الشمالية وتقوض الأمن الإقليمي. ومع ذلك، أكدت الوزارة أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالنهج الدبلوماسي تجاه بيونغ يانغ وتدعو كوريا الشمالية إلى الدخول في حوار، كما تؤكد من جديد أن التزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان لا تزال ثابتة.وفي بيان منفصل، قالت قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إنه بينما قررت الولايات المتحدة أن هذا الحدث لا يشكل تهديدا مباشرا لأفراد الولايات المتحدة أو الأراضي الأمريكية أو لحلفائها، فإن إطلاق الصاروخ يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة الكورية الشمالية غير المشروع.