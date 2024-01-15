اليابان تقول إن الصاروخ الكوري الشمالي سقط خارج منطقتها الاقتصادية

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نقلت تقارير صحفية عن وزارة الدفاع اليابانية قولها إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية أمس الأحد قد سقط في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان.ووفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية وهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، قالت الوزارة إن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ باتجاه البحر الشرقي، وأن ذلك الصاروخ قد طار لمسافة 500 كيلومتر على الأقل وعلى ارتفاع يزيد عن 50 كيلومترا، قبل أن يسقط في المياه خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخ طار حوالي ألف كيلومتر قبل أن يسقط في البحر الشرقي. ويشتبه الجيش الكوري الجنوبي في أن تجربة الإطلاق كانت لصاروخ باليستي متوسط المدى يتراوح مداه من ثلاثة آلاف إلى 5500 كيلومتر، بالنظر إلى أن كوريا الشمالية زعمت في منتصف نوفمبر أنها اختبرت بنجاح محركات تعمل بالوقود الصلب لصواريخ باليستية جديدة.وقالت الحكومة اليابانية إنها قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى كوريا الشمالية بشأن إطلاق الصاروخ الأخير ووصفته بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأدانت هذا الإجراء باعتباره تهديدا لسلام وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي.وكان الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي هو أول استفزاز صاروخي باليستي هذا العام بواسطة الدولة الشيوعية المنعزلة، وجاء بعد 27 يوما من الاستفزاز السابق يوم 18 ديسمبر الماضي.