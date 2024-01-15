سيول وواشنطن وطوكيو تدين الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

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أدان كبار المبعوثين النوويين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، كوريا الشمالية بسبب استفزازاتها الصاروخية الباليستية.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، فإن هذه الإدانة جاءت خلال محادثات هاتفية جرت أمس الأحد بين الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "كيم غُن"، ونظيره الياباني "هيرويوكي نامازو"، ونائب الممثل الخاص الأمريكي لشؤون كوريا الشمالية "جونغ باك".وقالت الوزارة إن المبعوثين النوويين تبادلوا تقييماتهم بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى، وأدانوا كوريا الشمالية لتهديدها السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة بإطلاق صاروخ بعد إطلاق نيران مدفعية مؤخرا بالقرب من منطقة الحدود البحرية الغربية. وشدد المسؤولون الثلاثة على أن الاستفزازات المستمرة من جانب كوريا الشمالية لن تؤدي إلا إلى تعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، كما أن تعاون المجتمع الدولي ضد كوريا الشمالية سيصبح أكثر صلابة.وأضافوا أن الإطلاق الأخير أظهر بوضوح مرة أخرى أن الاستفزازات والتهديدات غير القانونية التي تقوم بها كوريا الشمالية هي السبب الجذري لعدم الاستقرار في المنطقة.ووفقا للجيش الكوري الجنوبي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات من منطقة العاصمة بيونغ يانغ في حوالي الساعة 2:55 من بعد ظهر أمس الأحد باتجاه البحر الشرقي.