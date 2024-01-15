وزيرة خارجية كوريا الشمالية تزور روسيا

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاثنين إن وزيرة الخارجية الكورية الشمالية "تشيه سون هي" غادرت بيونغ يانغ متوجهة إلى روسيا في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.وأوضح التقرير أن "تشيه" توجهت إلى روسيا أمس الأحد من مطار بيونغ يانغ الدولي، وكان في وداعها نائب وزير الخارجية "باك تشول جون"، والقائم بأعمال السفير الروسي في كوريا الشمالية "فلاديمير توبيا"، والملحق العسكري بالسفارة الروسية "فاليري إيساينكو".وأضافت وكالة الأنباء المركزية أن زيارة "تشيه" ستستمر حتى بعد الغد الأربعاء، بدعوة من وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف".ومن المتوقع أن تجري "تشيه" و"لافروف" خلال هذه الزيارة محادثات لبحث التعاون بين البلدين.وتجيء هذه الزيارة سط اتهامات بأن كوريا الشمالية وروسيا تتبادلان الأسلحة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالتالي ينصب الاهتمام على ما إذا كانت هذه القضية ستتم مناقشتها في المحادثات بين وزيري خارجية البلدين.ومن المثير للاهتمام أيضا ما إذا كانت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية ستتم مناقشتها، حيث قبل بوتين دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لزيارة بيونغ يانغ، وذلك خلال قمتهما في روسيا في سبتمبر من العام الماضي.