الحكومة والحزب الحاكم يتفقان على توفير 39 تريليون وون من السيولة النقدية

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ناقشت الحكومة وحزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، في أول اجتماع يُعقد بينهما هذا العام، القضايا المتعلقة باستقرار معيشة الشعب.وخلال الاجتماع، اتفقت الحكومة والحزب الحاكم على توريد 16 منتجا رئيسيا سيتم استهلاكها في أثناء عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، وزيارة معدل دعم الخصم الحكومي من 20% إلى 30%.كما اتفقا على تخفيض أعباء الفوائد بمقدار 1.5 مليون وون على الأكثر عن حوالي 400 ألف من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرة.إلى جانب هذا، سيتم إعفاء المسافرين من رسوم المرور على جميع الطرق السريعة خلال عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، كما سيتم توفير 39 تريليون إضافية لدعم السيولة النقدية لأصحاب الأعمال الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.وراجعت الحكومة والحزب الحاكم حالة العرض والطلب على النفط والغاز في البلاد وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ودعا الجانبان شركات النفط الكورية إلى بذل جهود لضمان عدم زيادة الأعباء على الشعب بسبب ارتفاع أسعار النفط.