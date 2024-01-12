كوريا تستثمر 622 تريليون وون في بناء أكبر مجمع لأشباه الموصلات عالميا

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" إن حكومته سوف تبني أكبر مجمع لإنتاج أشباه الموصلات على مستوى العالم، في جنوب مقاطعة كيونغ كي، باستثمارات مقدارها 622 تريليون وون، ليتم من خلاله خلق أكثر من 3 ملايين فرصة عمل على مدار الـ20 عاما القادمة.جاء هذا التصريح خلال الجولة الثالثة من المناقشات الهادفة إلى تحسين معيشة الشعب، والتي عقدتها الحكومة اليوم الاثنين في جامعة "سونغ كيون كوان" بمدينة سو وان بمقاطعة كيونغ كي، حيث شدد الرئيس "يون" على أهمية بذل جهود مكثفة من خلال استخدام جميع العناصر البشرية والمادية، لتكون كوريا الجنوبية قوة رائدة في الثروة العلمية والتكنولوجية، خاصة في مجال أشباه الموصلات.وأشار الرئيس "يون" إلى أنه سيتم استثمار 158 تريليون وون خلال السنوات الخمس القادمة، وبالتالي سيتم خلق 950 ألف وظيفة جديدة.وأضاف أن عدد الوظائف في صناعة أشباه الموصلات يبلغ حوالي 180 ألف وظيفة، وأن هذا العدد سيزيد بمقدار 70 ألف وظيفة.وقال "يون" إن محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية أصبحت أمرا ضروريا في إنتاج أشباه الموصلات، مشيرا إلى أن مصانع إنتاج أشباه الموصلات تستهلك كمية هائلة من الكهرباء.وأكد أن الحكومة ستمدد صلاحية نظام الائتمان الضريبي للاستثمارات في صناعة أشباه الموصلات المقرر انتهاؤها في نهاية هذا العام، ضمن الجهود الرامية إلى تشجيع شركات أشباه الموصلات الكورية لضخ المزيد من الاستثمارات وخلق وظائف جديدة.