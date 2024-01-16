كيم جونغ أون يدعو إلى تعديل دستوري لتوصيف كوريا الجنوبية بأنها العدو الأول

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دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى إجراء تعديل دستوري من أجل توصيف كوريا الجنوبية بأنها "الدولة المعادية رقم واحد".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن كيم وجه هذه الدعوة في خطاب ألقاه أمس الاثنين، خلال جلسة لمجلس الشعب الأعلى في بيونغ يانغ. وقال كيم إنه من المهم أن ينص الدستور على أنه في حالة نشوب حرب في شبه الجزيرة الكورية، ستحتل كوريا الشمالية كوريا الجنوبية وتقمعها وتستعيدها بالكامل، حيث تعتزم المطالبة بها كأراضٍ كورية شمالية.وأضاف أنه بما أن كوريا الشمالية قد قررت عدم اعتبار كوريا الجنوبية شريكة في المصالحة والتوحيد، ووصفتها بأنها الدولة الأكثر عداء تجاه كوريا الشمالية، فإن بلاده تحتاج إلى اتخاذ إجراءات قانونية لتأكيد هذه التغييرات.كما دعا كيم إلى مراجعة الدستور لحظر استخدام التعبيرات التي تصف الكوريين في الشمال والجنوب بأنهم نفس الشعب، وإزالة مصطلحات معينة مثل "التوحيد السلمي المعتمد على الذات" من الدستور.ودعا كيم مجلس الشعب إلى إعادة كتابة دستور كوريا الشمالية في اجتماعه القادم لمعالجة تلك القضايا.