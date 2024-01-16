روسيا تؤكد سعيها لبناء علاقات في جميع المجالات مع كوريا الشمالية

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قالت الرئاسة الروسية، الكرملين، إنها ستطور العلاقات مع كوريا الشمالية في جميع المجالات. جاء ذلك في الوقت الذي سيعقد فيه وزيرا خارجية البلدين مباحثات في موسكو.وقال المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف"، في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين، إن كوريا الشمالية هي أقرب جار وشريك لروسيا، وأن موسكو تعتزم تطوير علاقات مشاركة معها في جميع المجالات، وأضاف أن الحوار بين البلدين سيستمر على جميع المستويات.وكانت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية "تشيه سون هي" قد وصلت أول من أمس الأحد إلى موسكو في زيارة نادرة لإجراء محادثات مع نظيرها الروسي "سيرغي لافروف".وسوف يبقى الوفد الكوري الشمالي برئاسة "تشيه" في روسيا حتى الغد الأربعاء. وتزور "تشيه" موسكو بدعوة من وزير الخارجية الروسي، كما يتوقع أن تلتقي بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" خلال هذه الزيارة الرسمية التي تستغرق ثلاثة أيام.وقال بيسكوف إن الزيارة تهدف إلى مواصلة مناقشة الاتفاقات التي توصل إليها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع بوتين في قمتهما في شهر سبتمبر من العام الماضي.وأضاف بيسكوف أن روسيا تأمل أن تتم زيارة بوتين لكوريا الشمالية، بناء على دعوة كيم، في المستقبل المنظور، على أن يتم تحديد الموعد من خلال القنوات الدبلوماسية.