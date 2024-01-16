إلغاء رسوم المرور على الطرق السريعة خلال عطلة رأس السنة القمرية

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قررت الحكومة الكورية إلغاء رسوم المرور على الطرق السريعة خلال عطلة العام القمري الجديد، وزيادة خدمات الرحلات الدولية بنسبة عشرة بالمائة، بالمقارنة مع أواخر العام الماضي.وأعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية هذه الإجراءات خلال اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، عقد صباح اليوم الثلاثاء.وبناء على ذلك، ستكون الطرق السريعة التي تديرها الدولة مجانية خلال العطلة الوطنية في الفترة من 9 إلى 12 فبراير، كما سيتم تقديم خصومات تصل إلى 30% على تذاكر القطارات على المسارات الأقل ازدحاما خلال هذه الفترة.وسوف تزيد الحكومة أيضا من عدد الرحلات الجوية الدولية إلى الصين وجنوب شرق آسيا بحوالي 10% خلال الشهر القادم، لتصل إلى 4600 رحلة أسبوعيا، مقارنة بـ4200 رحلة في ديسمبر من العام الماضي.بالإضافة إلى ذلك، تخطط الوزارة لتعبئة حوالي ستة آلاف عامل مؤقت للتعامل مع الزيادة المتوقعة في تسليم الطرود خلال فترة العطلة.