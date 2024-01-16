الحكومة الكورية تكثف الإنفاق على التوظيف في النصف الأول من العام

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قررت الحكومة الكورية تخصيص مبلغ 29.2 تريليون وون من ميزانيتها لبرامج التوظيف خلال النصف الأول من هذا العام، استجابة للأوضاع المتقلبة في سوق العمل.وأعلنت وزارة التوظيف والعمل عن هذه الخطة اليوم الثلاثاء خلال اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، عُقد في المجمع الحكومي في سيول.وتخطط الحكومة لتوظيف 700 ألف شخص في برامج التوظيف التي تدعمها الدولة لكبار السن وغيرهم من الفئات السكانية الأخرى خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، أي حوالي 60% من المستهدف هذا العام، وهو مليون و170 ألف شخص. كما تخطط الحكومة لتوظيف مليون و55 ألفا، أي 90 %، من المستهدف هذا العام، لبرامج التوظيف خلال الربع الأول، ومليون و142 ألفا، أي 97%، خلال النصف الأول من العام.وتم تخصيص ميزانية قدرها 29.2 تريليون وون لإجمالي 161 برنامج عمل خلال هذا العام، مع تخصيص 14.9 تريليون وون لـ128 مشروعا، باستثناء 33 برنامجا لا يمكن تنفيذها مبكرا. وتخطط الحكومة لإنفاق 67%، أي عشرة تريليونات وون من الميزانية، على هذه البرامج الـ128 خلال النصف الأول.