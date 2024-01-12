أر إم وجيمين وفي وجونغ كوك ينهون فترة تدريب الجنود الجدد

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سينهي اليومَ كلٌ من "أر إم" و"في" من فرقة بي تي إس فترة تدرب الجنود الجدد، بينما سينهي التدريبَ غدا كل من "جي مين" و"جونغ كوك".وقالت شركة "بيك هيت ميوزيك" عبر منصة "ويفرس" للمتابعين إن الأعضاء الأربعة سيستكملون تدريب الجنود الجدد بعد الانضمام إلى الخدمة العسكرية الإلزامية، وأوصت بعدم زيارتهم من أجل منع وقوع حوادث بسبب الازدحام في الموقع.كما طلبت من متابعيهم الامتناع عن إرسال رسائل أو هدايا عبر البريد لأن تسليم كمية كبيرة منها بشكل مكثف مرة واحدة سيسفر عن صعوبات في الحفظ وقد تتعرض للفقدان، مشيرة إلى أن الوحدات العسكرية عبارة عن مساحة يستخدمها الجنود العاديون معا.وقالت الشركة إنه بدلا من ذلك، سيتم دعم أعضاء الفرقة بحيث يتمكنون من التحقق مباشرة من الرسائل النصية التي يكتبها المتابعون عبر منصة ويفرس.يشار إلى أن العضوين "أر إم" و"في" كانا قد بدآ الخدمة العسكرية يوم 11 ديسمبر، بينما بدأها "جي مين" و"جونغ كوك" في اليوم التالي.