دعوة فيلم مدينة الجرائم لمهرجان برلين السينمائي الدولي

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تلقى الجزء الرابع من الفيلم الكوري "مدينة الجرائم"، بطولة الممثل "ما دونغ صوك"، دعوة رسمية إلى الدورة الـ74 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، الذي سيفتتح يوم 15 فبراير القادم.وأعلنت الأمانة العامة للمهرجان أمس أنها وجهت دعوة إلى الفيلم الكوري للمشاركة في مجال "الحفل الخاص"، موضحة أن هذا الفيلم هو الأحدث في سلسلة الأكشن الكورية الناجحة التي يقوم ببطولتها الممثل "ما دونغ صوك" في دور المحقق "ما صوك دو".الجدير بالذكر أن الفيلم يصور عمليات مكافحة للجرائم بواسطة المحقق "ما" الذي شكل بالتعاون مع وحدة تحقيقات إلكترونية فريقا مخصصا للقبض على أكبر منظمة غير قانونية في كوريا للمقامرة عبر الإنترنت، ويشارك في بطولة الفيلم كل من "كيم مو يول" و"لي دونغ هوي"، ومن إخراج "هو ميونغ هينغ"، الذي شارك كمخرج لأفلام الفنون القتالية حتى الجزء الثالث من هذه السلسلة.من ناحية أخرى، تمت دعوة فيلم الرسوم المتحركة الكوري بعنوان "الدائرة" للمخرجة "جونغ يو مي" إلى مجال المنافسة في الأفلام القصيرة ضمن مهرجان برلين السينمائي لهذا العام.وكانت المخرجة جونغ قد شاركت بفيلمين في المهرجان في عامي 2013 و2022.وبالإضافة إلى ذلك، تمت دعوة الفيلم الكوري "صوت يعود إلى الحياة"، الذي يتناول عددا من المقابلات مع الكوريين في زمن سيطرة الاستعمار الياباني على شبه الجزيرة الكورية، ليشارك ضمن فئة "المجال الخاص".