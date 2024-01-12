الحكومة الكورية تسعى للسيطرة على الأسعار قبل عطلة رأس السنة القمرية

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أعلنت الحكومة الكورية عن خطة للسيطرة على ارتفاع الأسعار الخاصة بأطعمة الأعياد قبيل حلول عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، وقررت توسيع كميات الإمدادات الحكومية وزيادة حجم دعم الخصم إلى 30%.وقالت الحكومة إنها تخطط لضخ مبلغ 39 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي ثلاثين مليار دولار، لأصحاب الأعمال الصغيرة، وتمديد قرار تجميد رسوم الكهرباء لمدة عام آخر.وأوضحت الحكومة أنها تسعى للحفاظ على أسعار 16 نوعا من أطعمة العيد، بما في ذلك الفواكه واللحوم والأسماك، قبيل حلول عطلة عيد رأس السنة القمرية، كما تخطط لزيادة إمدادات تلك الأغذية إلى 257 ألف طن، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وضخ 84 مليار وون من ميزانيتها، وهو مبلغ أكبر من ضعف ميزانية العام الماضي، لإجراء تخفيضات على المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية.وسوف ترتفع نسبة الخصم التي تدعمها الحكومة لشراء منتجات العيد من 20% في العام الماضي، إلى 30 % هذا العام، وذلك خلال الفترة من 18 يناير حتى 8 فبراير.وأضافت الحكومة أنه سيمكن الحصول على خصم يصل إلى 60% في حالة تضمين خصومات القطاع الخاص، كما سيتم ضخ 39 تريليون وون لأصحاب الأعمال الصغيرة، بحيث تستخدم في تخفيض قيمة فواتير الكهرباء، واسترداد تكاليف الفائدة، والتحويل إلى قروض منخفضة الفائدة.ولخدمة الفئات الضعيفة، قررت الحكومة تأجيل الزيادة في أسعار الكهرباء لمدة عام آخر، بعد أن كانت قد أجلتها في العام الماضي، وسوف يستفيد من ذلك 3 ملايين و650 ألف أسرة.وسوف يتم أيضا إلغاء رسوم المرور على الطرق السريعة خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، والسماح بالعلاج الطبي بشكل غير مباشر لجميع المواطنين خلال فترة العطلة.