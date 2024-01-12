انخفاض أسعار الصادرات والواردات الكورية في ديسمبر

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استمرت أسعار الواردات الكورية في الانخفاض خلال شهر ديسمبر الماضي، رغم القلق من التأثيرات السلبية للصراعات المسلحة في البحر الأحمر على الأسعار العالمية.وأوضح تقرير بعنوان "مؤشر أسعار الصادرات والواردات لشهر ديسمبر من عام 2023"، أصدره البنك المركزي الكوري اليوم، بلغ مؤشر أسعار الواردات 132.46 نقطة في ديسمبر، بانخفاض نسبته 1.7% مقارنة بشهر نوفمبر، بينما بلغ مؤشر أسعار الصادرات 115.07 نقطة، بانخفاض 0.9%.وأشار التقرير إلى أن أسعار الواردات ظلت ترتفع لأربعة أشهر متتالية منذ شهر يوليو من العام الماضي، ثم تحولت إلى الانخفاض في شهر نوفمبر، لتسجل انخفاضا لشهرين متتاليين.أما أسعار المواد الخام فقد انخفضت بنسبة 4.6% بقيادة المنتجات المعدنية بالمقارنة مع شهر نوفمبر بينما انخفضت أسعار المواد الوسيطة بـ0.4%، نتيجة لانخفاض أسعار الفحم والمنتجات البترولية والكيميائية.وقال البنك المركزي إن أسعار الواردات انخفضت في ديسمبر نتيجة لانخفاض أسعار المنتجات المعدنية والكيمائية المتأثرة بانخفاض أسعار النفط الدولية، مشيرا إلى أن سعر خام دبي انخفض من 83.55 دولار في نوفمبر، إلى 77.33 دولار في ديسمبر.وفيما يتعلق بتأثير الصراع المسلح في البحر الأحمر على أسعار النفط العالمية وأسعار الواردات، قال التقرير إن مستوى أسعار النفط في ديسمبر قد انخفض بشكل كبير مقارنة بما كان عليه من قبل، كما أن الأسعار لم تنتعش بشكل ملحوظ في يناير، لكنه أكد على ضرورة الاستمرار في مراقبة الأسعار، رغم أنه لم يحدث تأثير كبير حتى الآن على الواردات والصادرات بسبب المشاكل في منطقة البحر الأحمر.