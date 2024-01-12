اصطدام طائرة ركاب كورية بطائرة أخرى في مطار ياباني

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اصطدمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" بطائرة أخرى في مطار ياباني، ولم يتسبب الحادث في سقوط ضحايا.وأعلنت شركة "كوريان إير" أن طائرة ركاب تابعة لها اصطدمت أمس الثلاثاء بطائرة تابعة لشركة "كاثي باسيفيك" للطيران كانت متوقفة في مطار نيو شيتوس بجزيرة هوكايدو في شمال اليابان، وذلك في حوالي الساعة 5:30 مساء، في أثناء تحركها على المدرج بواسطة عربة لسحب الطائرات.ونتيجة للحادث، تعرض الجناح الأيسر للطائرة الكورية لأضرار بعد اصطدامه بالجانب الأيمن من ذيل طائرة كاثي باسيفيك.ويبدو أن الحادث وقع بسبب انزلاق عربة سحب الطائرة على المدرج الذي كان مغطىً بثلوج كثيفة.وكان على متن الطائرة الكورية 276 راكبا و13 من أفراد الطاقم، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو حرائق في أي من الطائرتين.