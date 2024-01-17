المحلية الاعتراف بطفلين قُتلا في انفجار بعد انتفاضة جيجو كضحايا

تم الاعتراف رسميا بطفلين لقيا حتفهما في انفجار بعد عامين تقريبا من انتفاضة جيجو كضحيتين لتلك الانتفاضة.

وبحسب مقاطعة جيجو الخاصة ذات الحكم الذاتي أمس الثلاثاء، قررت لجنة تسليط الضوء على الانتفاضة واستعادة كرامة الضحايا يوم الخميس الماضي الاعتراف بـ54 شخصا إضافيا، من بينهم هذان الطفلان، كضحايا للانتفاضة.

وقد توفي "كيم دونغ مان" البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما، و"كيم تشانغ سو" البالغ من العمر عشر سنوات، في مايو 1956، بعد انفجار عبوة ناسفة في مزرعة في مدينة "صوغ ويبو".

وقدرت اللجنة ووزارة الداخلية والسلامة أنه لا يمكن استبعاد أن يكون الطفلان ضحيتين للانتفاضة بناء على شهادات السكان هناك الذين قالوا إن وحدة عسكرية كانت تتمركز في منطقة قريبة من مكان الانفجار وأن العديد من جنودها استخدموا القنابل اليدوية خلال المعارك التي دارت في تلك المنطقة.

وتتوقع حكومة جيجو أن يتم استخدام هذا القرار الأخير، الذي اعترف بشكل موسع بنطاق وتعريف ضحايا الانتفاضة، كمرجع في المستقبل لحالات مماثلة. وقررت اللجنة أيضا الاعتراف بثلاثة آلاف و186 شخصا آخرين كعائلات ثكلى لضحايا الانتفاضة.

يذكر أن انتفاضة جيجو اندلعت في عام 1948 وسط انقسامات أيديولوجية عميقة في شبه الجزيرة الكورية قبل الحرب الأهلية الكورية، وتشير التقديرات إلى أنها أودى بحياة ما يصل إلى 30 ألف شخص.

