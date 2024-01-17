بوتين يلتقي بوزيرة خارجية كوريا الشمالية

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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية في موسكو أمس الثلاثاء.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتين استقبل وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشيه سون هي في مقر الرئاسة الروسية، الكرملين.ونشر بافيل زاروبين، الصحفي في قناة روسيا 1 التلفزيونية المملوكة للدولة، مقطع فيديو لبوتين وهو يصافح تشيه على قناة في تطبيق تليغرام، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عما دار خلال اللقاء بين الاثنين.وبعد نشر صورة لبوتين وهو يتحدث إلى تشيه بابتسامة مشرقة، كتب زاروبين أنه على الرغم من عدم وجود صوت، إلا أن تعبيرات الوجه توضح الكثير.وقدمت تشيه ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، شرحا لبوتين حول نتائج محادثاتهما التي عقدت في وقت سابق من يوم أمس، حيث ناقش الوزيران الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقيات التي توصلت إليها القمة بين البلدين في سبتمبر من العام الماضي، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.ويُعتقد أيضا أن الجانبين ناقشا الزيارة المتوقعة بواسطة بوتين إلى كوريا الشمالية، حيث أشارت تشيه في بداية المحادثات إلى الدعوة التي وجهها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى بوتين.