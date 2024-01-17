محادثات نووية في سيول بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان

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يعقد كبار المبعوثين النوويين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات في سيول غدا الخميس، وسط استمرار الاستفزازات من قبل كوريا الشمالية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ليم سو سوك" في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، إن الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية كيم غون سيلتقي بنظيره الياباني هيرويوكي نامازو والمسؤول الأمريكي الكبير لشؤون كوريا الشمالية جونغ باك.ومن المقرر أن يعقد كيم أيضا محادثات ثنائية منفصلة مع نامازو اليوم الأربعاء ومع جونغ باك غدا الخميس.وأضاف المتحدث أن المسؤولين الثلاثة سيتبادلون التقييمات بشأن الاستفزازات والإجراءات التصعيدية الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية، وتعاونها العسكري مع روسيا، والوضع في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات الرد على ذلك.ويأتي هذا الاجتماع الثلاثي وسط تكهنات بأنه من المتوقع أن تعزز بيونغ يانغ وموسكو من التعاون العسكري بينهما، بعد زيارة وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشيه سون هي إلى روسيا.