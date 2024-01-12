محادثات في موسكو بين وزيريْ خارجية كوريا الشمالية وروسيا

Photo : KBS News

أعرب وزيرا خارجية كوريا الشمالية وروسيا عن اهتمام بلديهما بتطوير التعاون المشترك، مع مناقشة القضايا الأمنية في شبه الجزيرة الكورية. وأجرت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشيه سون هي، التي تزور روسيا حاليا، محادثات مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في دار الاستقبال في وزارة الخارجية الروسية في موسكو، أمس الثلاثاء. وفي تصريحاته الافتتاحية للمحادثات، قال لافروف إن الجانبين سيناقشان سبل توسيع التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية مثل الوضع في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا. وفيما يتعلق بالوضع في شبه الجزيرة الكورية، انتقد لافروف سياسات الولايات المتحدة والدول التابعة لها، مؤكدا أنها ليست بناءة، وأضاف أن روسيا ستواصل مطالبتها بالتخلي عن أي إجراءات تزيد من التوتر في المنطقة. كما أعرب الوزير الروسي عن امتنانه لدعم كوريا الشمالية للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال لافروف إنه من خلال المحادثات، سيراجع الجانبان ويعملان على تنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها زعيما البلدين في القمة التي عقدت بينهما في سبتمبر من العام الماضي. ومن جانبها، تعهدت تشيه ببذل كافة الجهود لتنفيذ الاتفاقيات مع موسكو، معربة عن أملها في أن تكون المحادثات بمثابة فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين وتحقيق منافع كبيرة لشعبي البلدين. وفيما يتعلق بالتكهنات بأن المحادثات ستشمل مناقشات حول زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية، قالت تشيه إنه في القمة العام الماضي، دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الرئيس بوتين لزيارة كوريا الشمالية في الوقت المناسب.