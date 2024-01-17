نتنياهو يقول إن الحرب مع حماس ستستمر حتى عام 2025

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أفادت بعض التقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية من المتوقع أن تستمر حتى عام 2025.وبحسب وسائل إعلام محلية، أدلى نتنياهو بهذه التصريحات أمس الثلاثاء في مقر القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي في بئر السبع خلال اجتماع مع رؤساء المجالس المحلية من المجتمعات القريبة من غزة.وعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا التقييم خلال مناقشة حول تقديم مساعدات مالية للإسرائيليين المستعدين للعودة إلى تلك المجتمعات التي تم إخلاؤها وتفع على بُعد أربعة إلى سبعة كيلومترات من حدود غزة.وأبلغ رؤساء المجالس المحلية نتنياهو بأن معظم سكانهم لا يرغبون في العودة في هذه المرحلة، بسبب استمرار إطلاق الصواريخ من غزة ومخاوف أمنية أخرى، ودعوا إلى تأجيل عملية العودة. وقبل نتنياهو طلبهم وأصدر تعليمات للمسؤولين المعنيين بتنفيذ الإجراءات اللازمة.