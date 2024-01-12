2 مليار دولار زيادة في الودائع بالعملات الأجنبية في كوريا خلال ديسمبر

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زاد حجم الودائع بالعملات الأجنبية في كوريا الجنوبية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي بمقدار مليارين و120 مليون دولار مقارنة بالشهر الأسبق.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ حجم الودائع بالعملات الأجنبية حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي، 103 مليارات و880 مليون دولار.وأوضح التقرير أن قيمة الودائع بالدولار الأمريكي زادت بمقدار مليار و960 مليون دولار، وزادت الودائع باليورو بمقدار 290 مليون دولار، بينما انخفضت الودائع بالين الياباني بمقدار 220 مليون دولار.وقال التقرير إن الودائع بالعملات الأجنبية للشركات بلغت 88 مليارا و260 مليون دولار في ديسمبر الماضي، بزيادة مقدارها ملياران و20 مليون دولار، بينما زادت الودائع للأفراد بمقدار 100 مليون دولار، لتصل إلى 15 مليارا و620 مليون دولار.