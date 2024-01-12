كوريا تسعى للقيام بدور ريادي عالمي في الطاقة النووية والطاقة الخالية من الكربون والذكاء الاصطناعي

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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" إن كوريا الجنوبية ستلعب دورا رياديا عالميا في مجالات الطاقة النووية والطاقة الخالية من الكربون والذكاء الاصطناعي.جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الوزراء "هان" في جلسة حول "الطاقة النووية الجديدة"، عُقدت أمس الثلاثاء في سويسرا ضمن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حيث أكد أن كوريا الجنوبية ستبذل جهودا لتحقيق الحياد الكربوني، وتعزيز أمن الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة النووية في التنمية المستدامة.ودعا "هام" المجتمع الدولي إلى المشاركة في مبادرة الطاقة الخالية من الكربون، والتي كان قد اقترحها الرئيس الكوري "يون صوك يول" في اجتمعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر من العام الماضي، مشددا على أهمية الطاقة النووية لمواجهة تغير المناخ، وتعزيز أمن الطاقة.وفي جلسة أخرى حول الذكاء الاصطناعي، قال رئيس الوزراء "هان" إن الفجوة بين الدول بشأن الذكاء الاصطناعي ستمثل مشكلة عالمية خطيرة في المستقبل القريب، وعرض الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لبناء قاعدة أساسية دولية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استضافة القمة العالمية الثانية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي.