7 ملايين كوري جنوبي زاروا اليابان في عام 2023

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كشفت بيانات صدرت مؤخرا عن أن عدد الأجانب الذين زاروا اليابان في العام الماضي قد تجاوز 25 مليونا للمرة الأولى منذ 4 أعوام.ووفقا لمنظمة السياحة الوطنية اليابانية أمس الأربعاء، زار حوالي 25.1 مليون أجنبي اليابان في عام 2023.وكان الرقم الأخير أقل من الرقم القياسي الذي بلغ حوالي 31.9 مليونا والذي تم تسجيله في عام 2019، لكنه تعافى إلى حوالي 79% من الرقم القياسي بتجاوزه 25 مليونا.وشكل الكوريون الجنوبيون 28% من إجمالي عدد الأجانب الذين زاروا اليابان في عام 2023، حيث استحوذوا على الحصة الأكبر بما يقرب من 7 ملايين زائر، بعد تراجع قيمة الين الياباني وزيادة عدد الرحلات الجوية.وقد ارتفعت قيمة الوون الكوري مقابل العملة اليابانية إلى مستوى 860 وون لكل 100 ين في نوفمبر الماضي، ليسجل الوون بذلك أقوى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.