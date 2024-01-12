واشنطن تكرر الدعوة إلى بيونغ يانغ للعودة إلى المسار الدبلوماسي

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كررت الولايات المتحدة دعواتها إلى كوريا الشمالية لوقف الأعمال التي "تزعزع الاستقرار" والعودة إلى الدبلوماسية، وسط استمرار الأعمال الاستفزازية من قبل كوريا الشمالية التي ادعت مؤخرا أنها أطلقت بنجاح صاروخا باليستيا متوسط المدى أسرع من الصوت.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر" أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي إن واشنطن تدعو بيونغ يانغ إلى الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار والتصريحات الاستفزازية والعودة إلى المسار الدبلوماسي.وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تشجع كوريا الشمالية على المشاركة في مناقشات جوهرية لتحديد طرق إدارة المخاطر العسكرية وإقامة سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.وأكد "ميلر" أنه ليست لدى الولايات المتحدة نوايا عدائية تجاه كوريا الشمالية، لكنها ستتشاور عن كثب مع حلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، بشأن أفضل طريقة لردع تصرفات كوريا الشمالية.وفيما يتعلق بزيارة وزيرة الخارجية الكورية الشمالية "تشيه سون هي" إلى روسيا، تحدث "ميلر" عن عمليات نقل الأسلحة بين البلدين، وانتقد روسيا لانتهاكها قرارات مجلس الأمن المتعددة للأمم المتحدة، بما في ذلك تلك التي دعمتها روسيا نفسها.وقال المتحدث باسم البنتاغون "باتريك رايدر" في مؤتمر صحفي أيضا إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى استمرار المساعدات العسكرية لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا، محذرا كوريا الشمالية من تقديم الأسلحة إلى روسيا.