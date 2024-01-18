الولايات المتحدة تؤكد خطورة الاستخدامات الحربية للبرنامج الفضائي الكوري الشمالي

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قال مسؤول دفاعي أمريكي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة تضع في اعتبارها القدرات الفضائية لكوريا الشمالية على محمل الجد إذا كانت ستمكنها من شن حرب.وأدلى "جون بلومب" المساعد الأول لوزير الدفاع الأمريكي لسياسات الفضاء بتلك التصريحات أمس الأربعاء خلال إحاطة عن سياسات الفضاء للولايات المتحدة.وعندما سئل عن كيفية الحد من التهديد المحتمل لكوريا الشمالية في مجال الفضاء، قال "بلومب" إن هناك مجموعة من المشكلات التي تمثلها كوريا الشمالية، بما في ذلك برامج الصواريخ الباليستية وانتهاكات قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن معظم الدول تسعى إلى الوصول إلى الفضاء، وليس من الواضح أن مجرد إطلاق قمر اصطناعي يشكل تهديدا.وقال "بلومب" إنه إذا كانت هناك أشياء تمكن كوريا الشمالية من "شن حرب"، فهذا شيء تأخذه الولايات المتحدة على محمل الجد وتتابعه وتضع الخطط لأجله.وقد ادعت كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري يسمى "ماللي كيونغ 1" في نوفمبر. وبعد بضعة أيام، قالت إن القمر الاصطناعي الجديد قام بتصوير البيت الأبيض والبنتاغون والقواعد الأمريكية في غوام وكوريا الجنوبية.