سام سونغ تكشف عن هواتفها المزودة بالذكاء الاصطناعي

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كشفت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات عن هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة "غالاكسي إس" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.وعرضت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة سلسلة "غالاكسي إس 24" الأخيرة في حدث "سام سونغ غالاكسي أنباكد" السنوي أمس الأربعاء في مدينة "سان خوسيه" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث قالت إن هذه السلسلة ستفتتح عصرا جديدا من هواتف الذكاء الاصطناعي.وتوفر هذه الهواتف التي تعتمد على تقنية "غالاكسي للذكاء الاصطناعي" من "سام سونغ"، أداء محسنا في برمجيات الاتصال والمراسلة والكاميرا.ووفقا للشركة، تحتوي الهواتف على خاصية تمكنها من ترجمة الرسائل لحظيا إلى 13 لغة، بما في ذلك الكورية والإنغليزية. ويمكن للمستخدمين أيضا البحث في مواقع الويب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد رسم دائرة على الشاشة.ويمكن للمساعد الخاص بأجهزة "سام سونغ نوت" تقديم ملخصات للنصوص يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.وسوف تكون الهواتف الذكية الجديدة متاحة اعتبارا من 31 يناير، مع بدء حجز الطلبات المسبقة أمس الأربعاء.