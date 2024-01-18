كوريا الشمالية وروسيا تعيدان التأكيد على التزامهما بتنمية العلاقات الثنائية

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أكدت كوريا الشمالية وروسيا التزامهما بتنمية العلاقات الثنائية.جاء ذلك بعد أن التقت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية "تشيه سون هي" بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" خلال زيارتها إلى روسيا.وردا على سؤال حول الاجتماع بين "بوتين" و"تشيه"، قال المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف" في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية والوضع في شبه الجزيرة الكورية، لكن التركيز الرئيسي كان على تطوير العلاقات الثنائية.وشدد المتحدث على أن كوريا الشمالية تعتبر شريكا مهما للغاية لروسيا، وأضاف أن موسكو تركز على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما في ذلك "المجالات الحساسة".وعلى الرغم من أن "بيسكوف" لم يوضح المزيد من التفاصيل حول تلك المجالات الحساسة، إلا أن التصريحات تلفت الانتباه لأنها تأتي وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية تقدم ذخيرة وصواريخ لروسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، وتتلقى من روسيا في المقابل مساعدات في مجال التكنولوجيا العسكرية.ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تقريرا أمس الأربعاء عن الاجتماع بين "تشيه" و"بوتين"، حيث قالت إن الجانبين أكدا مجددا أنهما "سيفتتحان عصرا ذهبيا جديدا" للعلاقات الثنائية الودية.